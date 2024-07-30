Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Модест
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Дружить с Россией - значит быть на пути развития

Дружить с Россией - значит быть на пути развития

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Сколько раз уже западные СМИ самостоятельно себя высекли признанием того, что страны, которые проявляются искренние дружеские чувства и поступки по отношению к России, вдруг стали успешны в экономическом плане.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Россия страна миролюбивая и готова со всеми дружить ради мира.
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