Дружить с Россией - значит быть на пути развития

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Сколько раз уже западные СМИ самостоятельно себя высекли признанием того, что страны, которые проявляются искренние дружеские чувства и поступки по отношению к России, вдруг стали успешны в экономическом плане.
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