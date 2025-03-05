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ДТП под Бахчисараем

ДТП под Бахчисараем

В Бахчисарайском районе Крыма произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В Госавтоинспекции сообщили, что накануне вечером (в светлое еще время суток) 23-летний молодой человек на ВАЗ-21150 по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где «лоб в лоб» столкнулся с BMW X5.

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