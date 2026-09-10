В СФ возмутились снижением требований к качеству горячей воды в Екатеринбурге

Решение властей Екатеринбурга снизить требования к качеству горячей воды - это "жесть", оно легализует техническую деградацию инфраструктуры, заявил RTVI член Совета Федерации Айрат Гибатдинов.
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