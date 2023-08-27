СМИ. Актуальные новости - здесь

107 784 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лесков
    Это  преступление  ФИПИ —  предательство  и  диверсия  для Российского  так  называемого, «русского культурного кода»..."Очередная диверс...
  • victor agibalov
    Департировать -избежит наказания, наказать по полнойТаджикская диаспо...
  • Зоя Копань
    Не надо всех мести под одну гребёнку, я 20 лет не покупаю в этих киосках НИЧЕГО! И даже предлагала  молодёжи на одной...В Красноярском кр...

РФ - территория охоты для мигрантов Средней Азии

РФ - территория охоты для мигрантов Средней Азии

"ПРОДАЮТ РОДИНУ И ГОТОВЯТ ГОСПЕРЕВОРОТ": РЕЙДЫ ПРОТИВ НЕЛЕГАЛОВ ВСКРЫЛИ ПРАВДУ Правоохранительные органы российских регионов начали сообщать о рейдах в отношении нелегалов, после которых уже получивших гражданство России бывших мигрантов везут в военкоматы для постановки на воинский учёт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
m
mlee
Придется ставить заградотряды. Разумеется, в прааовых рамках.
Ответить
1 д.
Владимир Алтайцев
сколько лет этому анекдоту? Столько же, сколько и стекловате
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх