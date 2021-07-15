Андрусенко и Кудашев остаются в заявке на Олимпиаду-2020. Они смогут оспорить отстранение в выездной бригаде CAS

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев остаются в заявке на Олимпийские игры в Токио, сообщает пресс-служба Международной федерации водных видов (FINA).
Популярные статьи
- Виталий Минаков выдвигается в депутаты Госдумы: «Этот бой под названием выборы я тоже планирую выиграть»
- «Самая большая награда – любовь и уважение соотечественников». Космонавты МКС обратились к российским олимпийцам
- Дуэйн «Скала» Джонсон – о фотографии рядом с Шаком и Баркли: «Просто я был без обуви»
Свежие комментарии