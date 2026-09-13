Путин объяснил многозначность слова «мир» участникам молодежного фестиваля

Президент России Владимир Путин рассказал гостям и участникам международного фестиваля молодежи о многозначности слова «мир» в русском языке.
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