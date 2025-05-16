Астрводоканал обязали выплатить 11 млн руб. ущерба за разлив в Военном городке

История жителей из переулка Ленинградский на Трусовской стороне Астрахани за 2,5 года успела попасть не только в печатные издания, но и на экраны местных телеканалов: с 2023 года и летом и зимой в Военном городке текла канализация.
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