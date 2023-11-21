В выходные дни полиция зарегистрировала более 1 800 нарушений ПДД

В выходные патрульные полицейские зафиксировали более 1800 нарушений правил дорожного движения. По данным Генеральной инспекции полиции, 23 водителя были отстранены от управления транспортным средством, так как сели пьяными за руль, а 585 оштрафованы за превышение скорости, передает moldpres.