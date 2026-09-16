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Алаудинов: в мир иной ушел Герой России, генерал-майор Антон Грунис

Алаудинов: в мир иной ушел Герой России, генерал-майор Антон Грунис

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о смерти Героя России, генерал-майора Антона Груниса.

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