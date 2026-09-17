Идти или не идти на выборы? Однозначно идти! Не хотите, чтобы вашим голосом воспользовались? Идите голосовать во второй половине воскресенья.
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- ИК Друзья, единомышл...
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