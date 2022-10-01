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Стала известна дата премьеры полнометражного фильма по мотивам сериала "Сообщество"

Стала известна дата премьеры полнометражного фильма по мотивам сериала "Сообщество"

Сериал "Сообщество" получит продолжение в виде полнометражного фильма, сообщает Variety. К своим ролям в проекте, за исключением Чеви Чейза и Дональда Гловера, вернутся звезды шоу: Джоэл МакХэйл, Элисон Бри, Дэнни Пуди, Гиллиан Джейкобс и Джим Рэш.

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