Перу: два водителя мототакси были застрелены возле Меркадо Сарумилья в районе Сан-Мартин-де-Поррес в Лиме в утренние часы 17 сентября.
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