Они не остановятся...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Не надо рассчитывать на то, что они "устали", не надо рассчитывать на то, что "интерес к Украине падает", не надо даже рассчитывать на то, что война на Ближнем Востоке каким-то чудесным образом расконцентрирует внимание Запада и отвлечёт большие ресурсы с восточно-европейского фронта.

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Комментарии
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Ирина52
Запад как раз руководствуется ПРАГМАТИЗМОМ: хватательный рефлекс+жажда власти. Идеология, связанная с высокими идеалами, заменена на фальсификат...
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