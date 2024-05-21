Стартовали съемки международного проекта «Санкт- Петербург. Жизнь в городе»

Первый героем фильма стал архитектор Никита Явейн Известный журналист, режиссер, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян вместе с международной командой снимает в Петербурге новый документальный фильм — «Санкт- Петербург.
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