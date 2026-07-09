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Царьград

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Росатом установил реакторный корпус на АЭС "Эд-Дабаа" в Египте

Росатом установил реакторный корпус на АЭС "Эд-Дабаа" в Египте

На АЭС "Эд-Дабаа" в Египте успешно установлен реактор второго энергоблока. На церемонии присутствовали премьер Египта Мустафа Мадбули, глава "Росатома" Алексей Лихачев и руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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