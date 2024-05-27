Столтенберг: ЕС даже близко не выполнил обещания поставить Киеву 1 млн снарядов

Евросоюз обещал Киеву один миллион снарядов и "даже близко не выполнил свое обещание", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.
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