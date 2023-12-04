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Cybertruck от Tesla: чего ждать от новой модели электрокара

Cybertruck от Tesla: чего ждать от новой модели электрокара

Аварийно-опасной для людей считают новейшую разработку Илона Маска! Не успела машина Cybertruck уйти в серийное производство, как в Сети появилась петиция! Нашлись те, кто требуют запретить производство электропикапа, поскольку уверены: он смертельно опасен как для самого водителя, так и для пешеходов.

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