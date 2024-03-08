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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Власти ОАЭ введут ежегодный налог в 20% для всех иностранных банков

Власти ОАЭ введут ежегодный налог в 20% для всех иностранных банков, работающих в Дубае, включая зоны специального развития и свободные зоны, но за исключением тех, что имеют лицензию на работу в Международном финансовом центре.

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