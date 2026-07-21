360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

В Серпуховском музее пройдет экскурсия по экспозиции «Серпухов. Город-ключ Московской Руси

В Серпуховском музее пройдет экскурсия по экспозиции «Серпухов. Город-ключ Московской Руси

25 июля в Серпуховском историко-художественном музее состоится экскурсия по новой экспозиции. Посетители смогут ознакомиться с археологическими находками, уникальными артефактами и узнать о исторических личностях, связанных с Серпуховом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии