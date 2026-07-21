В Серпуховском музее пройдет экскурсия по экспозиции «Серпухов. Город-ключ Московской Руси

25 июля в Серпуховском историко-художественном музее состоится экскурсия по новой экспозиции. Посетители смогут ознакомиться с археологическими находками, уникальными артефактами и узнать о исторических личностях, связанных с Серпуховом.
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