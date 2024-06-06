РИА: Турция нанесла жесткий удар в спину НАТО и ЕС AlexCoderРИА: Турция нанесла жесткий удар в спину НАТО и ЕС AlexCoder В России отреагировали на желание страны вступить в БРИКС Турецкие власти достигли вершины мастерства в навыке сидения на двух стульях, что давно подвергает в шок международное сообщество.