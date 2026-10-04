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Царьград

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Поймали в объектив: в сети появилось видео удара авиабомбы в двух метрах от камеры

Поймали в объектив: в сети появилось видео удара авиабомбы в двух метрах от камеры

Авиабомба пролетела в двух метрах от камеры и попала на видео в Сумах. Видео опубликовано в сети.В Сети появилось редчайшее видео удара крылатой авиабомбы по цели в Сумах.

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