Овечкин назвал, по чему будет скучать после завершения карьеры

Фото: "Татар-информ" Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, по чему будет скучать больше всего после того, как завершит карьеру в НХЛ.
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