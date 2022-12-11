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Премьер-лига. Женщины. УГМК сыграет в гостях с «Самарой», «Спарта энд К» примет «Надежду» и другие матчи

В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся четыре матча.

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