Колунов: граждане смогут оплатить ЖКУ за сентябрь до 15 октября

Граждане смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за сентябрь в срок до 15 октября. Об этом сообщил депутат фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.
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