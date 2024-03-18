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Посол Антонов: США де-факто отказались от ограничений на поставку оружия Украине

Посол Антонов: США де-факто отказались от ограничений на поставку оружия Украине

Американская сторона де-факто отказалась от ограничений на поставку вооружений киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Анатолий Антонов, глава дипломатической миссии Москвы в Соединенных Штатах.

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