Посол Антонов: США де-факто отказались от ограничений на поставку оружия Украине

Американская сторона де-факто отказалась от ограничений на поставку вооружений киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Анатолий Антонов, глава дипломатической миссии Москвы в Соединенных Штатах.
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