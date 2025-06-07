Политика как он...
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Политика как она есть

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«Уже в земле»: в США напомнили Польше, что ждет врагов России

«Уже в земле»: в США напомнили Польше, что ждет врагов России

Антироссийская позиция Польши уже очень дорого ей обошлась. Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, а ныне политический эксперт Скотт Риттер, передаёт РИА Новости.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Учись читать. Польская  Армия  Людова, воевала  за  СССР. &quot;А  если не понимаешь, учи прав ила  русской грамматики Армия  Люждова  была создана коммунистами  Польши.
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9 час.
Владимир Алтайцев
И  не Армия  Людовой, неуч, а Армия  Людова  воевала  в Польше  против  немцев  и против  Армии Крайовой  и против  бандеровцев. Бесят меня  тупицы  ленивые  умом.
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9 час.
Eduard
Тут главное слово&quot;отставной&quot;! Когда люди перестают быть зависимыми от работодателей они пишут правду!
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5 час.
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