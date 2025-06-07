Антироссийская позиция Польши уже очень дорого ей обошлась. Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, а ныне политический эксперт Скотт Риттер, передаёт РИА Новости.
«Уже в земле»: в США напомнили Польше, что ждет врагов России
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Учись читать. Польская Армия Людова, воевала за СССР. "А если не понимаешь, учи прав ила русской грамматики Армия Люждова была создана коммунистами Польши.
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9 час.
Владимир Алтайцев
И не Армия Людовой, неуч, а Армия Людова воевала в Польше против немцев и против Армии Крайовой и против бандеровцев. Бесят меня тупицы ленивые умом.
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9 час.
Eduard
Тут главное слово"отставной"! Когда люди перестают быть зависимыми от работодателей они пишут правду!
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5 час.
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