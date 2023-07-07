Из Челябинска в Грузию собираются летать три авиакомпании

Росавиация выдала авиакомпании Red Wings допуск на полеты из Челябинска в Грузию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно разрешению, перевозчик имеет право ежедневно выполнять рейсы по трем направлениям – в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.