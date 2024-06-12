ВОЗ: четыре вида продуктов ежегодно убивают 19 миллионов людей во всем мире

В заявлении Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения названы четыре вида продуктов, которые ежегодно уносят жизни 2,7 миллиона человек в Европе: табак, алкоголь, ископаемое топливо и ультра-обработанные продукты.
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