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Калужские новости

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В Калуге легковушка столкнулась с пассажирским автобусом

В Калуге легковушка столкнулась с пассажирским автобусом

На фото, присланном читателем, видно столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом в районе вокзала Калуга - IЧитатель прислал в редакцию "Калужских новостей" фотографию с места ДТП в районе вокзала Калуга - I.

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