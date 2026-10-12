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Каллас объявила о планах ввести экстренный протокол безопасности в ЕС

Каллас объявила о планах ввести экстренный протокол безопасности в ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила разработать чрезвычайный протокол безопасности для оперативного реагирования на угрозы.

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