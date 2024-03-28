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Alone in the Dark (2024): Все коллекционные предметы в игре и ачивки

Alone in the Dark (2024): Все коллекционные предметы в игре и ачивки

Во время прохождения хоррора Alone in the Dark (2024) вы можете отыскать в общей сложности 159 коллекционных предметов, к числу которых относятся презенты (45 штук), подсказки (56 штук), замки (30 штук) и возможности для диалогов (28 раз).

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