В июле объем наличных денег в обращении увеличился на 643,4 миллиарда рублей, то есть темпы ухода от безнала ускорились на 43,1 процента по сравнению с июнем, что стало максимальным значением с начала года.
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