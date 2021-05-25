Блинкен обсудил с главой МИД ФРГ дальнейшие меры по Белоруссии

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом дальнейшие меры в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционного блогера, одного из создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.