Колумбийские наёмники расстреляли пленного российского бойца

Сражающиеся на стороне ВСУ колумбийские наёмники расстреляли взятого в плен российского бойца. Как пишет «Российская газета», об этом в своём Telegram-канале сообщил военный блогер Кирилл Фёдоров, который также прикрепил к посту видео с колумбийскими наёмниками.
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