Колумбийские наёмники расстреляли пленного российского бойца

Сражающиеся на стороне ВСУ колумбийские наёмники расстреляли взятого в плен российского бойца. Как пишет «Российская газета», об этом в своём Telegram-канале сообщил военный блогер Кирилл Фёдоров, который также прикрепил к посту видео с колумбийскими наёмниками.