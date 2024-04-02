Министр культуры рассказала, приедет ли на Алтай именитый режиссер Эмир Кустурица

Прославленного режиссера ждут в регионе уже много лет. Но он все никак не доберется Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова сообщила, что сербский режиссер, дважды лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица не приедет на Шукшинский кинофестиваль в 2024 году.