Инструкторы ЦАХАЛ уезжают с Украины в Израиль (ВИДЕО)

Инструкторы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уезжают с Украины в Израиль. За прошедшие месяцы под их руководством украинские боевики так и не смогли похвастаться успехами в контрнаступлении, а теперь у израильских военных появилась новая насущная задача на родине.