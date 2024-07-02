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Заместитель муфтия Дагестана Салимов: запрет на ношение никаба будет локальным

Заместитель муфтия Дагестана Салимов: запрет на ношение никаба будет локальным

Заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов подтвердил предстоящий локальный и временный запрет на ношение никаба, обусловленный соображениями безопасности.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Вообще нет проблем ну если хотят женщины носить эти порывала(никабы вроде?) пусть носят у себя в республике но когда приезжают к нам пусть уж соблюдают законы наши вот и все всем хорошо инекаких обид исор
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18 час.
Андрей
Российские законы для всех равны - Российская Федерация - светское государство. Никабы и пр. в большинстве государств Ср. Азии и Ближнего востока запрещены, а мы хотим угождать выходцам из Сразии?
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17 час.

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