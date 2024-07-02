Заместитель муфтия Дагестана Салимов: запрет на ношение никаба будет локальным

СЗ

Сергей Захаров

Вообще нет проблем ну если хотят женщины носить эти порывала(никабы вроде?) пусть носят у себя в республике но когда приезжают к нам пусть уж соблюдают законы наши вот и все всем хорошо инекаких обид исор