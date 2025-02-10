344 тыс. русских стали жертвами мошенников в 2024 году: новый рекорд

В 2024 году 344 тысячи русских стали жертвами мошеннических колл-центров. Замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов отметил, что особенно уязвимы москвичи и петербуржцы, а также активные пользователи соцсетей в возрасте 25-44 лет.