Происшествия

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В Иркутской области полицейские поощрили сотрудницу банка, предотвратившую мошенничество в отношении пенсионерки

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» поощрили сотрудницу банка, которая предотвратила обман 84-летней женщины.

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