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Калужские новости

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Администрацию Калуги пригласили посмотреть на невзгоды жителей поселка Куровской

Администрацию Калуги пригласили посмотреть на невзгоды жителей поселка Куровской

В комментариях на странице Дмитрия Денисова Вконтакте одна из читательниц пригласила администрацию Калуги и Облводоканала на «тур выходного дня» в поселок Куровской, перечислив беды этого населенного пункта, включая ржавую воду, неосвещенные улицы и т.

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