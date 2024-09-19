Администрацию Калуги пригласили посмотреть на невзгоды жителей поселка Куровской

В комментариях на странице Дмитрия Денисова Вконтакте одна из читательниц пригласила администрацию Калуги и Облводоканала на «тур выходного дня» в поселок Куровской, перечислив беды этого населенного пункта, включая ржавую воду, неосвещенные улицы и т.