США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене. Главное

В ночь на 18 января США нанесли новые удары по подконтрольной хуситам территории Йемена. Были уничтожены ракетные установки, которые, по заявлению американских военных, представляли угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.
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