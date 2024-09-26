Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

Кроссовер Volvo XC90 первого поколения не зря прозвали «бегемотом» – он толстокож и живуч. А продолжил ли традиции его сменщик, выпускающийся с 2014 года?Производящийся по сей день Volvo XC90 второго поколения – долгожитель не только на рынке.
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