В России наращивают производство материнских плат на процессорах Intel и AMD предыдущих поколений — на новых делать нет возможности

Производители электроники в России наращивают инвестиции и производство материнских плат. Основная часть продукции ориентирована на чипы Intel и AMD предыдущих поколений, о чем сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли.
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