В Казани во время рейдов сотрудники полиции выявили около 6 тысяч нарушений миграционного законодательства

С целью противодействия нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан проведены мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства: Так, сотрудниками УВМ МВД по Республике Татарстан проведено проверочное мероприятие в одном из кафе города, во время которого были выявлены факты нарушения осуществления незаконной трудовой деятельности иностранными гражданами.