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Лавров заявил, что США угрожают физическим устранением президента России

Лавров заявил, что США угрожают физическим устранением президента России

Заявления «неназванных официальных лиц» из Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения главы российского государства.

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