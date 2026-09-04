Тренер из Отрадного признана лучшей в Москве по работе с детьми

Кучма Александра Юрьевна, тренер Региональной общественной организации «Федерация боевых искусств», одержала победу на городском конкурсе-смотре лучших тренеров и специалистов по работе с детьми.
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