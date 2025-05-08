Лига Европы: станут известны финалисты турнира

Сегодня определятся финалисты Лиги конференций УЕФА. {{812445}}Как сообщает Oxu.Az, в ответных играх полуфинальной стадии английский "Челси" встретится со шведским "Юргорденом", а итальянская "Фиорентина" примет испанский "Бетис".
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