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Теперь США ограничивают Китаю ещё и доступ к технологиям квантовых вычислений. 37 компаний попали под санкции

Теперь США ограничивают Китаю ещё и доступ к технологиям квантовых вычислений. 37 компаний попали под санкции

США решили наложить на Китай новые санкции, на сей раз связанные с квантовыми вычислениями.  создано DALL-E Министерство торговли добавило 37 китайских организаций, занимающихся квантовыми технологиями, в список организаций в соответствии с Положениями об экспортном контроле, ограничивая таким образом поток американских ресурсов этим организациям.

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