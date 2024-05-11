Теперь США ограничивают Китаю ещё и доступ к технологиям квантовых вычислений. 37 компаний попали под санкции

США решили наложить на Китай новые санкции, на сей раз связанные с квантовыми вычислениями. создано DALL-E Министерство торговли добавило 37 китайских организаций, занимающихся квантовыми технологиями, в список организаций в соответствии с Положениями об экспортном контроле, ограничивая таким образом поток американских ресурсов этим организациям.