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Ватикан заявил, что разочарован церемонией открытия Олимпиады в Париже

«Святой престол не может не присоединить свой голос к голосам других, которые отметили в последние дни, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами.

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