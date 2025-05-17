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СВО будет продолжаться еще два года? Путин продлил план обороны РФ с 2025 по 2027

СВО будет продолжаться еще два года? Путин продлил план обороны РФ с 2025 по 2027

БлокнотРУ Документ секретный, но раз концепция государства не меняется, а только продлевается, можно заключить: Россия готовится к продолжению СВО Путин дал ответ на поведение Зеленского в Стамбуле.

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Комментарии
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Вячеслав 5
Кормить Украину и её народ долго никто не собирается.
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18 час.
ГИ
Георгий Иванов
См ээээрт бан Дер ве по га ной
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18 час.
Александр
И есть такие кандидаты? Из какой палаты?
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10 час.
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